Суд отказался сократить арест Александра Емельяненко

Краснодарский краевой суд отказался сокращать срок ареста российского бойца Александра Емельяненко, сообщает «РИА Новости». Спортсмен получил семь суток административного ареста за мелкое хулиганство, которое совершил 21 января. После этого он подал апелляцию на сокращение срока ареста до трех суток.

«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрена апелляционная жалоба адвоката А. Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о снижении срока административного ареста до 3-х суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.