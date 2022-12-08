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Сегодня, 08:54

Шон Стриклэнд — об Алексе Перейре: «Я с ним поквитаюсь»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стриклэнд (25-4) признался, что в реванше с Алексом Перейрой (7-1) он не внесет почти никаких изменений.
«Чувак, этот парень бьет очень сильно, — сказал Стриклэнд в интервью MMA Junkie. — У этого типа в руках динамит. Мне нужно одержать несколько побед, и, надеюсь, он останется чемпионом и я с ним поквитаюсь.
Послушай. Если ты встанешь перед ним, то бац — и кто-то ляжет спать. Скорее всего, это будешь ты. Если я снова с ним встречусь, то буду делать то же самое. Просто буду держать правую руку чуть выше».
Стриклэнд проиграл Перейре нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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