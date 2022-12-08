Дана Уайт: «Тейшейра следующим получит титульный бой»

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Гловер Тейшейра (33-8) подерется с победителем пары Ян Блахович (29-9) — Магомед Анкалаев (18-1).

«На Иржи Прохазку все равно будут смотреть как на чемпиона, — сказал Уайт в подкасте Пэдди Пимблетта. — Он не проиграл пояс. Может состояться два титульных боя, прежде чем он сможет восстановиться после операции на плече.

Гловер следующим получит титульный бой, это 100 процентов. Изначально мы ему предложили бой, но он отказался. Судя по всему, Тейшейра подерется за титул прежде, чем Иржи вернется».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.