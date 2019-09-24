Стивенс отстранен врачами на полгода после тычка в глаз на турнире UFC в Мексике

Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс отстранен врачами на полгода. На турнире UFC в Мексике Стивенс в бою против Яира Родригеса получил рассечение глазницы, после чего врачи не разрешили продолжать поединок, сообщает MMAFighting.

На 15-й секунде боя мексиканец, отмахнувшись от соперника, попал ему пальцем в глаз, а американец из-за возникшего спазма не смог продолжить встречу.

Родригес уже принес извинения сопернику. После выздоровления Стивенс хочет провести бой-реванш.