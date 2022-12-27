Стивен Томпсон надеется подраться в начале 2023 года

39-летний полусредневес Стивен Томпсон (17-6) сообщил, что надеется избежать операции на руке и подраться в начале следующего года.

«Надеюсь, что мне не потребуется операция, — сказал Томпсон в интервью The MMA Hour. — Я слышал, что Кевин Холланд перенес операцию, и я рассчитываю, что у меня не будет операции на руке. Надеюсь, что мне просто наложат шину и дадут время на восстановление. Я хочу провести следующий бой в начале 2023 года».

Томпсон победил Кевина Холланда (23-9) техническим нокаутом в четвертом раунде. Холланд не смог выйти на заключительный раунд. Также бойцы получили бонусы за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов. Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.