Сантьяго Понзиниббио хочет подраться с Чимаевым

Аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио (29-6) заявил, что планировал стать резервным бойцом на бой Хамзата Чимаева (12-0) и Колби Ковингтона (17-3).

«Я думал, что он [Чимаев] дерется с Колби, и я планировал попросить матчмейкеров сделать меня резервным бойцом на случай, если кто-то из них получит травму. Теперь, когда я услышал, что их бой может не состояться, все стало еще лучше. Эй, UFC, я здесь!», — сказал Понзиниббио в интервью Sherdog.

В другом интервью MMA Fighting аргентинец сообщил, что планирует встретиться с любым бойцом из топ-10.

«Я хочу подраться с кем-нибудь из топ-10, чтобы получить возможность в ближайшем будущем подраться за пояс, — сказал Понзиниббио. — Мне кажется, что мы с Висенте Люке могли бы устроить крутой бой, он ведь хороший ударник. Также я считаю, что Стивен Томпсон — это хороший для меня бой. У меня много вариантов. Посмотрим, что скажет UFC».

Понзиниббио в прошлом бою нокаутировал Алекса Мороно (22-8) в третьем раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.