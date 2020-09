Боец ММА Алджамейн Стерлинг в Twitter опубликовал видео, на котором один из тренеров устроил спарринг с маленьким мальчиком.

«Этого тренера надо крепко побить, откачать и еще раз побить! Что он делает? Позорище», — написал Стерлинг.

This guy should be beaten, given time to recover, and beaten again!! How TF are all those ppl just watching?! Sickening! https://t.co/JL0FFRJQWz