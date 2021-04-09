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Ян — о Стерлинге: «Лишите уже это посмешище титула»

14:14
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Российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян призвал лишить Алджамейна Стерлинга титула UFC после слов американца о вынужденном отказе от реванша из-за состояния здоровья.

«Просто лишите уже это посмешище титула», — написал Ян в своем Twitter.

Ян и Стерлинг провели поединок в марте в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой остановили в 4-м раунде после того, как россиянин нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это Петра дисквалифицировали, лишив его титула UFC в легчайшем весе.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PetrYanUFC/status/1380362790389489673?s=20

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