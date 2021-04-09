Российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян призвал лишить Алджамейна Стерлинга титула UFC после слов американца о вынужденном отказе от реванша из-за состояния здоровья.

«Просто лишите уже это посмешище титула», — написал Ян в своем Twitter.

Ян и Стерлинг провели поединок в марте в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой остановили в 4-м раунде после того, как россиянин нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это Петра дисквалифицировали, лишив его титула UFC в легчайшем весе.