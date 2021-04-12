Россиянин Бикрев нокаутировал Дазаева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights
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Российский боец MMA Дмитрий Бикрев победил казахстанца Гайти Дазаева в главном бою турнира AMC Fight Nights 100 в Москве.
Россиянин одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и защитил пояс AMC Fight Nights в полусреднем весе.
На счету 34-летнего Бикрева 16 поединков в MMA, в которых он одержал 13 побед, в том числе 8 — нокаутом.
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