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Россиянин Бикрев нокаутировал Дазаева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

00:42

Российский боец MMA Дмитрий Бикрев победил казахстанца Гайти Дазаева в главном бою турнира AMC Fight Nights 100 в Москве.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и защитил пояс AMC Fight Nights в полусреднем весе.

На счету 34-летнего Бикрева 16 поединков в MMA, в которых он одержал 13 побед, в том числе 8 — нокаутом.

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