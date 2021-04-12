Россиянин Бикрев нокаутировал Дазаева и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights

Российский боец MMA Дмитрий Бикрев победил казахстанца Гайти Дазаева в главном бою турнира AMC Fight Nights 100 в Москве.

Россиянин одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и защитил пояс AMC Fight Nights в полусреднем весе.

На счету 34-летнего Бикрева 16 поединков в MMA, в которых он одержал 13 побед, в том числе 8 — нокаутом.