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Харитонов победил Мальдонадо, но остался недоволен судейством: рефери остановил бой слишком рано

21:25
Сергей Харитонов победил Фабио Мальдонадо.
Сергей Харитонов победил Фабио Мальдонадо.
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Российский боец ММА Сергей Харитонов победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Фабио Мальдонадо на турнире Parus в Дубае.

Харитонов потряс соперника правым прямым, затем продолжил атаку серией ударов, после чего рефери остановил поединок. При этом было очевидно, что Мальдонадо готов продолжать бой. Харитонов развел руками, выразив недовольство ранней остановкой поединка.

На счету 41-летнего Харитонова 33 победы и 8 поражений в ММА. У 41-летнего Мальдонадо 28 побед и 16 поражений.

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Илья Андреев все материалы автора
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