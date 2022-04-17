Стерлинг после боя с Яном набрал 19 кг

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил, что спустя неделю после боя с Петром Яном (16-3) на UFC 273 набрал 19 кг.

«Это ненормально. Ровно через неделю после боя. Я чувствую себя толстым. У меня такие большие щеки, что я не узнаю себя. Завтра сажусь на диету», — написал Стерлинг в соцсетях, опубликовав видео, на котором он встает на весы и которые показывают 80 кг.

На взвешивании перед турниром UFC 273, который состоялся 10 апреля в Джексонвилле, Флорида, Стерлинг весил 61 кг. На турнире в со-главном бою вечера американец победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).