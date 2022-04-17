Реакция бойцов на победу Мухаммада над Люке на UFC on ESPN 34

Полусредневес Белал Мухаммад (21-3) победил Висенте Люке (21-8) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада. Многие бойцы и бывшие бойцы UFC прокомментировали победу Мухаммада в Twitter.

Алджамейн Стерлинг: «Борьба, борьба и еще раз борьба».

Генри Сехудо: «Вы все только и делаете, что говорите, что это скучный бой, но вы даже не представляете, как тяжело бороться в течение 25 минут. Нравится вам это или нет, но Белал придерживался геймплана и полагался на собственные силы, что и принесло ему победу».

Джастин Гейджи: «Нужно отдать должное Белалу за то, что он вернулся после досрочного поражения и отомстил в матче-реванше. Настоящее проявление мужества!»

Майкл Кьеза: «Проклятие Кьезы действительно существует».

Брайан Келлехер: «Белал «запомни те деньги, которые ты на мне заработал» Мухаммад».

Энтони Петтис: «Запомните его имя».

Пол Фелдер: «Белал, отличный поединок, чувак! Двигайся вперед, ты настоящий зверь!»

Майк Перри: «Белал, мои поздравления!»

Дэн Иге: «Потрясающий бой двух воинов!»