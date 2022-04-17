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Сегодня, 11:21

«Как за это отдают победу?». Гейджи и Кормье не согласны с поражением Омаргаджиева на UFC on ESPN 34

Гейджи и Кормье прокомментировали поражение Омаргаджиева на UFC on ESPN 34
Давид Хачатрян
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Легковес UFC Джастин Гейджи (23-3) и бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье (22-3) прокомментировали победу бразильца Кайо Борральо (11-1) над россиянином Гаджи Омаргаджиевым (13-1) техническим решением судей.

«Такой бой должен быть объявлен несостоявшимся, — написал Гейджи в Twitter. — Да, Борральо смотрелся лучше, но он нанес запрещенный удар, который привел к досрочному завершению поединка. Можно долго спорить, намеренно или нет он совершил этот удар, но почему за такое вообще отдают победу? Этим решением вы создаете прецедент и показывайте бойцам, что так можно делать. В таких поединках ставки очень высоки, и данная ситуация — настоящее жульничество».

В свою очередь Кормье также раскритиковал решение судей отдать победу бразильцу. «Ничего не имею против бойцов, но когда я выходил в октагон, то каждый мой удар был намеренным, — написал Кормье в Twitter. — За такой удар нужно дисквалифицировать, иначе бойцы будут выходить в клетку, выигрывать первые два раунда, затем наносить запрещенный удар и надеется, что соперник не сможет продолжить поединок».

В третьем раунде Борральо нанес запрещенный удар коленом, когда россиянин имел три точки опоры. Омаргаджиев не смог продолжить поединок, и судьи отдали победу бразильцу.
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