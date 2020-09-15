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«Стараюсь быть сильным ради детей». Макгрегор ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

10:36
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор ответил на обвинения в сексуальных домогательствах во время отдыха на Корсике.

— Я так не могу, я просто раздавлен, — ответил одному из подписчиков в Twitter Макгрегор. — Вместо того, чтобы спасти от самоубийства, ты травишь меня онлайн в ужасный период моей жизни. Я стараюсь оставаться сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за оскорбления, лицемер.

Позднее боец удалил запись.

Ранее сообщалось, что Макгрегор был арестован на Корсике по обвинению в сексуальных домогательствах. Ирландца отпустили на следующий день после задержания, однако дело против спортсмена не было закрыто.

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