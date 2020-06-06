Стало известно, где располагается загадочный «Бойцовский остров»

Организация UFC в официальном Twitter сообщила 1 июня о появлении некоего «Бойцовского острова». Спустя пять дней канал Combat раскрыл, где он располагается и какие у организации на него планы.

«Бойцовский остров» находится в Абу-Даби. Столица ОАЭ располагается более чем на 200 островках. Один из островов станет центром целой серии турниров UFC.

Сам глава промоушна Дана Уайт заявил, что планирует жить на острове на протяжении всего месяца. По его словам, более подробная информация последует в ближайшие дни, когда он съездит и уточнит степень готовности инфраструктуры. По словам Уайта, есть вероятность того, что первым турниром станет вечер боев с главным поединком между Дастином Порье и Дэном Хукером. Однако, гораздо вероятнее проведение на острове UFC 251, который пройдет 11 июля.