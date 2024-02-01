Стали известны подробности убийства бойца Мутаева

Названы первые подробности смерти бойца Магомеда Мутаева возле его дома в Махачкале.

«Нападавший выпустил в Мутаева восемь патронов. Преступник подкараулил 20-летнего бойца у его подъезда. Когда он приехал с тренировки, убийца выбежал ему навстречу и открыл огонь — одна из пуль попала в голову. От полученного ранения парень скончался до приезда скорой помощи.

Прямо сейчас на месте работают правоохранительные органы — они выясняют все детали трагедии. Ранее на Мутаева уже было совершено покушение — нападавший также стрелял из пистолета, но не попал в Магомеда. Предварительно: убийцей может быть его сосед», — написал Telegram-канал Mash.

Последний поединок Мутаев провел в ноябре прошлого года в Москве. Второй профессиональный поединок Мутаев должен был провести 23 февраля в турнире AMC Fight Nights 123.

Спортсмену было 20 лет. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.