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1 февраля, 01:57

Появилось видео момента убийства бойца ММА Магомеда Мутаева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Мутаев.
Фото Соцсети

В сети появилось видео момента убийства бойца Магомеда Мутаева из школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее была информация, что 20-летний спортсмен насмерть застрелен в Махачкале.

Видео опубликовал Telegram-канал «Что там у дагестанцеV?». Осторожно: жесткие кадры — не рекомендуем смотреть видео впечатлительным людям.

Базовый борец Мутаев провел последний бой в ноябре прошлого года в лиге AMC Fight Nights. Ожидалось, что его второй профессиональный поединок состоится в том же промоушене 23 февраля в Москве.

Магомед Мутаев. Стали известны подробности убийства бойца Мутаева
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