Появилось видео момента убийства бойца ММА Магомеда Мутаева

В сети появилось видео момента убийства бойца Магомеда Мутаева из школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее была информация, что 20-летний спортсмен насмерть застрелен в Махачкале.

Видео опубликовал Telegram-канал «Что там у дагестанцеV?». Осторожно: жесткие кадры — не рекомендуем смотреть видео впечатлительным людям.

Базовый борец Мутаев провел последний бой в ноябре прошлого года в лиге AMC Fight Nights. Ожидалось, что его второй профессиональный поединок состоится в том же промоушене 23 февраля в Москве.