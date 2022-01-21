Стал известен следующий соперник Никиты Джигурды в поп-MMA

Новым соперником артиста Никиты Джигурды в поп-MMA станет юморист Николай Лукинский. Об этом сообщил руководитель организации «Наше Дело» Артур Арутюнян. По его словам, поединок состоится в 2022 году.

«О многом, к сожалению, не могу рассказать, но сообщу, что в 2022-м у нас подерутся Лукинский Николай Александрович и Никита Джигурда, — цитирует Арутюняна NEWS.ru. — Они являются давними соперниками со старого шоу «Король ринга». У нас запланировано одно событие с людьми, которых знает вся Россия. Мы прикладываем сейчас все усилия к тому, чтобы этот бой состоялся, и, скорее всего, ждать его можно к концу года. Об этом бое будет знать вся Россия: и поклонники ММА, и те, кто вообще не смотрит бои».

На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса в поп-ММА: две победы над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака.