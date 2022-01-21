Ган признался, что Нганну потряс его левым хай-киком, и объяснил, почему не продолжил спарринговать

Французский тяжеловес Сирил Ган отреагировал на заявление чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну о том, что он нокаутировал его во время спарринга в Париже.

«Дело в том, что Фрэнсису не нравятся легкие, техничные спарринги. Он все время бьет очень мощно. Да, ты выбросил этот левый хай-кик, ты пробил меня. Видишь, я честен перед тобой, но ты не отправил меня в нокдаун», — сказал Ган на совместной пресс-конференции перед боем на UFC 270.

«То, что он нокаутировал, — это ложь. Вы ведь слышали, что я сказал правду. Он выбросил прекрасный, очень мощный левый хай-кик, но я не упал в нокдаун, — продолжил Ган. — Я вам скажу, что именно произошло: он подбил меня, я не ожидал такого мощного удара. До этого я просил, чтобы он так сильно не вкладывался. И я такой: «[показывает удивленное выражение лица]. Ладно, не проблема». Я был готов продолжать, но тренер сказал: «Хватит, заканчиваем. Ни к чему хорошему это не приведет». Поэтому мы остановили спарринг. Это правда».

Турнир UFC 270, в главном событии которого Ган сразится с Нганну, состоится в ночь на 23 января в Анахайме (США).