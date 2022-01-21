Нганну устроил перепалку с журналистом: «Если бы ты хоть раз в жизни дрался, то бы знал, что легких боев не бывает!»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну осадил представителя СМИ за некорректный вопрос, адресованный Сирилу Гану на пресс-конференции перед UFC 270.

Обращаясь к Гану, журналист спросил, что тот думает о высказывании Нганну из интервью перед боем, в котором камерунец якобы говорил, что поединок с Сирилом Ганом станет легким по сравнению с боем против Стипе Миочича. В момент, когда Ган начал отвечать на вопрос на французском, беседу прервал Нганну и осадил журналиста.

Журналист — Гану: Франсис в интервью сказал, что бой со Стипе был самым тяжелым, а бой с вами будет достаточно легким. Что вы скажете по этому поводу?

Нганну: Извиняюсь, где ты прочитал об этом? Когда я говорил, что бой с Сирилом будет легким? Журналист: Я не сказал, что он будет достаточно легким.

Нганну: Ты же сказал, что я так сказал.

Журналист: Ты сказал, что он будет легче.

Нганну: Но не сказал, что он будет легким. Где ты такое вычитал?

Журналист: Ты сказал, что бой с Миочичем был самым тяжелым.

Нганну: Да, но где я сказал, что бой с Сирилом будет легким? И вообще, какой бой я называл легким?

Журналист: Ну, ты мне ответь. Это же твое интервью...

Нганну: Нет, ты сказал, что я якобы сказал, что бой с Сирилом будет легким. Я процитировал тебя.

Журналист: Хорошо, я повторю и перефразирую. Если ты говоришь, что бой с Миочичем был самым тяжелым, то значит все остальные бои легче.

Нганну: Самым тяжелым. Тяжелейшим. То есть этот бой был тяжелее других. Понимаешь? Другие бои тоже тяжелые. Просто какой-то из них самый тяжелый. Легких боев не бывает, друг мой. Если бы ты хоть раз в жизни побился, то знал, что легких боев не бывает! Подбирай слова лучше, когда задаешь вопрос, чтобы сказать именно то, что ты хочешь сказать.

Турнир UFC 270, в главном событии которого Нганну сразится с Ганом, состоится в ночь на 23 января в Анахайме.