Адесанья рассказал, какой совет он дал Перейре перед его боем с Яном

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) посоветовал экс-чемпиону в среднем весе Алексу Перейре (7-2) в бою с экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-9) быть хладнокровным и не рисковать.

«Алекс дерется с парнем, который нанес мне первое поражение, — сказал Адесанья в подкасте Impaulsive. — Я думал, что Ян будет атаковать меня чуть больше, но он был терпелив. Так что я дал Алексу понять, что он тоже должен быть терпеливым. Я не хотел говорить слишком много. Но да, я чувствую, что Алекс может его нокаутировать. Он может нокаутировать Яна, потому что я доставал Яна».

Блахович и Перейра подерутся в соглавном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.