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Сегодня, 10:22

Соперник Жумагулова Эстевам рассказал, что дважды терял сознание во время подготовки к бою

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Снявшийся с боя с казахстанским файтером UFC Жалгасом Жумагуловым бразилец Рафаэль Эстевам рассказал о том, почему он не смог уложиться в необходимый для дебюта в лиге вес.

«Я сделал все, чтобы подраться. Но, к сожалению, этого не произошло. Мне было очень плохо, я дважды терял сознание. Такого никогда не случалось со мной раньше! Всегда удавалось уложиться в вес. Однако, к сожалению, в силу форс-мажора в этот раз я сделать этого не смог. Приношу извинения всем болельщикам Жалгаса и каждому поклоннику ММА в Казахстане», — приводит слова Эстевама Legalbet.kz.

Бой между Жумагуловым и Эстевамом должен был пройти на турнире UFC 288 в ночь с шестого на седьмое мая по времени Казахстана, однако латиноамериканец не уложился в рамки наилегчайшего веса.

Источник: https://legalbet.kz/news/dvazhdi-teryal-soznanie-sopernik-zhalgasa-zhumagulova/
UFC
ММА
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