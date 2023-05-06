Жалгас Жумагулов объяснил срыв своего боя в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, действительно ли так сильно напугал бразильского бойца Рафаэля Эстевама новой прической, что тот решил сняться с боя, о чем казахстанец сделал шутливый пост в соцсети.

«Касательно прически — знаешь, честно: я тут сидел когда, соперник ко мне подходил. Я видел уже в глазах то, что он переживает. Сколько раз мы с ним пересекались — постоянно на меня смотрел. А я видел в глазах у него тревогу. Понимал, что он очень большой — вес не сделает... Да даже если бы он и вышел — я был уверен. Я был в такой форме — Альхамдулиллях, самая лучшая форма в мое карьере. Я бы действительно показал тут класс. Ну, что должно было произойти, то и произошло. Альхамдулиллях, во всем есть благо. Жалеть мне не надо, потому что все нормально», — приводит слова Жумагулова Legalbet.kz.

Бой между Жумагуловым и несостоявшимся дебютантом UFC Рафаэлем Эстевамом из Бразилии должен был пройти в номерном турнире промоушна в ночь с шестого на седьмое мая по времени Казахстана, однако латиноамериканец не уложился в границы наилегчайшего веса.