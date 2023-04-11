Соннен: «Чимаев подерется с Пауло Костой 21 октября в Абу-Даби»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил, что следующий бой Хамзат Чимаев (12-0) проведет против бразильца Пауло Косты (14-2) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

«Насколько я знаю, Хамзат будет драться с Пауло Костой в Абу-Даби. Они проведут три раунда. Я не давал клятву хранить эту тайну, но все, что я сказал — правда», — заявил Соннен на The MMA Hour.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.