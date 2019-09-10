Российский тяжеловес Дмитрий Смоляков дисквалифицирован на два года антидопинговым агентством США (USADA) после того, как провалил два допинг-теста.

Спортсмен сдал положительные тесты на наличие в организме эритропоэтина и хорионического гонадотропина в период с 22 апреля по 27 апреля 2019 года.

Смоляков вернется в октагон не раньше 22 апреля 2021 года. До этого он может выступать под эгидой организаций, не признающих решения USADA.