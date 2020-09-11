«Смогу достичь таких же результатов, как Адесанья». Минеев признался, что хочет драться за границей

Российский боец ММА Владимир Минеев (14-1-1) в интервью журналистам рассказал, что хотел бы попробовать силы в сильном иностранном промоушене.

9 сентября 30-летний Минеев победил Даурена Ермекова (14-5) из Казахстана и стал чемпионом Fight Nights в среднем весе.

— Скоро в UFC чемпионский бой в среднем весе. Сильно и вас раздражает, когда говорят, что это другая лига, другая планета? И как бы оценили Адесанью и Косту?

— Согласен, что это другой уровень. В UFC дерутся люди, которые в спортивном плане получают намного больше знаний. Я бы с удовольствием провел несколько тренировочных лагерей в Америке. Чего скрывать: каждый спортсмен хочет попробовать силы за рубежом — в первую очередь, чтобы заработать денег. Там другой уровень, потому что там люди занимаются этим давно и профессионально. Я иду к тому, чтобы быть таким же, как они. Адесанья дрался по кикбоксингу, и там у него нет таких титулов, как у меня. Коста — хороший спортсмен, сильный боксер, у него есть удар. Но, смотря с экрана, я вижу ключи как его одолеть. Не говорю, что я на это способен сегодня. Но если у меня будет тот же опыт, те же специалисты, которые работают с ними, та же фармакология, я смогу достичь таких же результатов. А может быть даже лучше.

— Если АСА предложит большие деньги, будете готовы заключить с этой лигой долгосрочный контракт?

— Нет.

— Почему?

— Потому что хочу попробовать силы за рубежом.

— В UFC? Вы почему-то не называете лигу.

— Ну ведь это может быть хорошее предложение от Bellator. Там Герард Мусаси, Рори Макдональд, Анатолий Токов наш земляк. (Илья Андреев)