Чемпион UFC в наилегчайшем весе Петр Ян рассказал, помогли ли тренировкам трудные условия жизни.

— Безусловно. Например, ребята оттуда рассказывают, что ходят к спортивным психологам, — цитирует бойца Lenta. — «Они делают мою ментальность прочнее, я становлюсь увереннее», — говорят они. А мы же не ходим к психологам, чтобы они мотивировали нас на тренировки и поединки. У нас без этого хватает мотивации к жизни, этого опыта. Так что мне бывает немного смешно, когда я об этом слышу.

— Вы говорили, что ночью дрались за четыре тысячи рублей, а на следующий день шли на учебу и тренировки. Режим не для слабаков. Что помогало жить и работать в таком темпе?

— С этим нужно родиться. У тебя изначально должна быть жажда соперничества, желание чего-то достичь в этой жизни, стать лучше. Сделать так, чтобы хорошо было не только тебе, но и родным, близким, как-то помогать им. Конечно, возможностей проявить себя в молодости было немного — в силу возраста или каких-то моих познаний. Приходилось драться где-то или как-то крутиться, чтобы копейки заработать.