Слипенко считает, что Крылову могут дать титульный бой

Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился впечатлениями от побед Александра Волкова и Никиты Крылова в боях с Александром Романовым и Райаном Спэнном.

«Как мы говорили, Волков будет отбивать Романова фронткиками. Хорошо отбил живот. Как Сирил Ган вышел на Джона Джонса, так и Романов на Волкова. В плане настроя он проиграл до боя от переживаний. Для Волкова идеальным соперником для следующего боя стал бы Тай Туиваса. Никита — красавчек, с разбега включился в бой. Никогда не затягивает. Борьба, ударка, борьба, ударка и задушил треугольником. Он показывает яркие поединки, даже когда проигрывает. Это тоже круто. Для титульного поединка Никите надо одержать еще одну победу. Удобно было бы подраться с Энтони Смитом, хотя UFC и сразу может дать Крылову титульный бой, но это маловероятно», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Александр Волков одержал победу над Александром Романовым техническим нокаутом. Никита Крылов победил Райана Спэнна удушающим приемом. Волков и Крылов одержали победы в первом раунде.