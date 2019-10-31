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Следующим соперником Макгрегора может стать Серроне

18:03
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможном следующем сопернике ирландца Конора Макгрегора.

— Мы еще ничего не сделали. Даже близко, — приводит слова Уайта BJ Рenn. — Поэтому я не хочу говорить об этом, и о том, что может произойти или не произойти. Но мы смотрим на Серроне.

Поединок между третьим номером рейтинга Макгрегором и пятым номером Дональдом Серроне должен состояться в легком весе. Местом проведения боя может стать Лас-Вегас.

Ранее 31-летний ирландец заявлял, что вернется в ринг 18 января 2020 года. Последний бой бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор провел 7 октября, проиграв в четвертом раунде чемпиону UFC в легком весе российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

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