Капшай: «У нас не просто спортсмены, которые ослеплены видом спорта ММА».

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай подвел итоги постпандемийного чемпионата России среди мужчин и женщин, прошедшего в Кемерово.

«Вообще уровень намного вырос. Если раньше 50% интересных ребят привлекали к себе внимание и потом у нас «выстреливали», то на этом чемпионате уже 80%, кто проводит действительно яркие и красивые бои. В особенности это было видно уже в четвертьфиналах, полуфиналах и финале. Любой такой бой, когда видна выстроенная школа, мог стать украшением турнира любого промоушена. Мы видим, что школы не просто объединены под флагом Союза ММА России, а что появилась своя школа, не какой-то симбиоз разных видов спорта, привлеченных к нашим правилам. У нас уже своя система, полноценный вид спорта с самобытной российской школой ММА. В ней очень многие ребята подтянулись в техническом, тактическом и физическом плане. Это говорит о том, что за ними стоят очень толковые, классные тренеры, которые развиваются и реализуют этих ребят. У нас не просто спортсмены, которые ослеплены видом спорта, а именно тренеры создали школу ММА на местах», — приводит слова тренера пресс-служба Союза ММА России.

Также Капшай оценил развитие женского ММА в России.

«Мужское ММА развивается с 2012 года именно в любительском плане, и мы выигрываем все соревнования, — отметил Капшай Девушками мы практически не занимались, потому эта категорий спортсменов еще не прошла аккредитацию в Министерстве Спорта. В качестве эксперимента мы возили в 2017 году спортсменок на чемпионат мира в двух весовых категориях. В 2019 году с разрешения Министерства спорта решили провести первый чемпионат России среди женщин, съездили на Европу, первое место завоевала Виктория Дудакова. Затем была поездка на чемпионат мира, на котором россиянки завоевали бронзовые медали. В этом году была комиссия в Министерстве спорта, которая взяла под наблюдение и контроль нашу работу с женским ММА с испытательным сроком на год. Поэтому пока по женскому чемпионату России по ММА не будут присваиваться разряды».