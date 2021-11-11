Следственный комитет Дагестана обнародовал кадры с места наезда машины на полицейского

Следственный комитет обнародовал кадры с места наезда машины на полицейского у аэропорта в Каспийске. В иномарке Toyota находился Усман Нурмагомедов, брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль с тонированными стеклами, поскольку на нем не было государственных регистрационных знаков. За рулем, по предварительным данным, находился Камал Идрисов. Он продолжил движение и сбил полицейского. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В Управлении МВД на транспорте заявили, что подозреваемые в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Республике Дагестан доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос об их помещении в ИВС.