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Следственный комитет Дагестана обнародовал кадры с места наезда машины на полицейского

20:28
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Следственный комитет обнародовал кадры с места наезда машины на полицейского у аэропорта в Каспийске. В иномарке Toyota находился Усман Нурмагомедов, брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль с тонированными стеклами, поскольку на нем не было государственных регистрационных знаков. За рулем, по предварительным данным, находился Камал Идрисов. Он продолжил движение и сбил полицейского. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В Управлении МВД на транспорте заявили, что подозреваемые в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Республике Дагестан доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос об их помещении в ИВС.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/902113-sk-pokazal-avto-posle-naezda-na-politseiskogo-s-uchastiem-brata-khabiba

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Иван Шитик все материалы автора
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