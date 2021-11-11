Опубликовано видео из отдела полиции, куда доставили брата Хабиба Нурмагомедова
20:11
РЕН ТВ опубликовало видео из отдела полиции в Москве, куда сегодня доставили Усмана Нурмагомедова, брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Отмечается, что в отделении они находятся уже несколько часов.
11 ноября, появилась информация, что брат Хабиба Нурмагомедова вместе со своим другом Камалом Идрисовым наехали на полицейского в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву. В аэропорту Шереметьево их задержали.
Усман Нурмагомедов опровергает эту информацию.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/902103-ren-tv-publikuet-video-iz-otdela-politsii-kuda-dostavili-brata-khabiba
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