«За каждое слово мужчина должен отвечать». Гусейнов предложил Шлеменко провести бой-реванш

Боец MMA Артур Гусейнов выступил с обращением к Александру Шлеменко, с которым провел бой на турнире Eagle FC 42.

«Хочу прокомментировать ситуацию с Александром Шлеменко. Я человека не оскорблял, с моей стороны не было каких-то негативных высказываний. Был только позитивный настрой. Но я заметил, что в мою сторону нелицеприятные комментарии. Кроме этого, хочу заметить, что кроме желтой карточки у меня удержали часть гонорара. Так что Александр, как мужчина сдержи слово, нам придется с тобой провести реванш. Не хочу говорить громких слов, но в следующий раз я покажу зрелищный бой, и тогда посмотрим, кто и что из нас будет говорить. Прошу для всех болельщиков организацию EFC провести этот бой. Александр, если ты в себе уверен, давай проведем этот бой. А за нелицеприятные высказывания в мой адрес я отдельно спрошу. Нельзя путать ринг и улицу. Улица — это совсем другое. За каждое слово мужчина должен отвечать», — написал Гусейнов в Instagram.

Гусейнов уступил Шлеменко единогласным решением судей. Перед началом поединка он получил желтую карточку за превышение веса. Для Гусейнова это поражение стало 10-м в карьере.