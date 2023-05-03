Слащинин дал совет Александру Емельяненко перед его встречей с Ершовым

Чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин посоветовал Александру Емельяненко хорошо подготовиться к предстоящему поединку в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«По поводу Емельяненко, все зависит от того, в какой форме он выйдет. Но по последним событиям думаю, что ему стоит заниматься самочувствием. Думаю, что если Александр хорошо подготовится, то может показать хороший бой. Но надо подготовиться», — цитирует Слащинина РЕН ТВ.