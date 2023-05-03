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Сегодня, 22:25

Мовсар Евлоев: «Музыка делает твои мысли слабее, стараюсь от нее отдалиться»

Евлоев объяснил, почему не слушает музыку
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев в интервью «СЭ» объяснил, почему не слушает музыку.

«Я не слушаю музыку. Вообще. Давно перестал ее слушать и стараюсь максимально от нее отдаляться. Я считаю, что музыка делает человека слабее и как-то меланхоличнее, не знаю. Не люблю поддаваться чувствам под воздействием музыки. Это делает мысли человека слабее», — сказал боец «СЭ».

В ночь на 7 мая Евлоев подерется с Диего Лопесом на UFC 288 в Ньюарке.

Мовсар Евлоев. «Музыка делает тебя слабее, стараюсь от нее отдалиться». Интервью с Мовсаром Евлоевым
Мовсар Евлоев
ММА
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