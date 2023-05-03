Мовсар Евлоев: «Музыка делает твои мысли слабее, стараюсь от нее отдалиться»

Топовый полулегковес UFC Мовсар Евлоев в интервью «СЭ» объяснил, почему не слушает музыку.

«Я не слушаю музыку. Вообще. Давно перестал ее слушать и стараюсь максимально от нее отдаляться. Я считаю, что музыка делает человека слабее и как-то меланхоличнее, не знаю. Не люблю поддаваться чувствам под воздействием музыки. Это делает мысли человека слабее», — сказал боец «СЭ».

В ночь на 7 мая Евлоев подерется с Диего Лопесом на UFC 288 в Ньюарке.