Президент Bellator Скотт Кокер впечатлён победой Ярослава Амосова над Дугласом Лимой.

«Ярослав — совершенный боец, — сказал Кокер на пресс-конференции после боя Амосова. — У него хорошая борьба. На прошлой неделе мне сказали, что у него самая лучшая борьба в ATT [зал единоборств в Майами — Прим. «СЭ"], и он доказал это сегодня».

«Тут дело не только в борьбе, — продолжил он. — Амосов прекрасно совмещает борьбу, удары, в том числе удары ногами. Это делает его всесторонне развитым бойцом. В ММА тебе следует улучшать все аспекты. Сегодня он выглядел потрясающе — смог выполнить задачу».

Сегодня, 12 июня Амосов победил Лиму единогласным решением судей в главном событии Bellator 260 и стал новым чемпионом полусреднего дивизона. На счету Ярослава 26 побед и 0 поражений.