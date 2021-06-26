Молдавский стал временным чемпионом Bellator в супертяжелом весе
06:34
В американском Анкасвилле состоялся турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский победил американца Тимоти Джонсона.
Российский боец получил титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в «Гран-при» в полутяжелом дивизионе.
29-летний Молдавский провел 12 боев в MMA, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.
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