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Молдавский стал временным чемпионом Bellator в супертяжелом весе

06:34
Валентин Молдавский. Фото Twitter
Валентин Молдавский. Фото Twitter
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В американском Анкасвилле состоялся турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский победил американца Тимоти Джонсона.

Российский боец получил титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в «Гран-при» в полутяжелом дивизионе.

29-летний Молдавский провел 12 боев в MMA, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.

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