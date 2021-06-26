Молдавский стал временным чемпионом Bellator в супертяжелом весе

В американском Анкасвилле состоялся турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский победил американца Тимоти Джонсона.

Российский боец получил титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в «Гран-при» в полутяжелом дивизионе.

29-летний Молдавский провел 12 боев в MMA, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.