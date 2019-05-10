"Скоро планируем повторить". Нурмагомедов вспомнил, как готовился к бою за пояс

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию. Она была сделана год назад во время подготовки к титульному поединку.

– Год назад в Америке, готовились к бою за пояс, было интересное время, скоро планируем повторить, – написал Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.