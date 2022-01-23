Сирил Ган: «Я подвел многих людей, но я только начинаю в этом спорте»

Бывший претендент на пояс UFC в тяжелом весе Сирил Ган прокомментировал поражение Франсису Нганну.

«Спасибо всем за поддержку, мне очень неудобно, что я подвел всех. Поздравления Франсису, я немного расстроен. Но с другой стороны, я только начал свое продвижение в этом спорте», — сказал Ган в октагон-интервью после боя.

Ган проиграл Нганну единогласным решением на UFC 270. У француза оборвалась 7-матчевая победная серия.