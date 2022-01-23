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Франсис Нганну: «Вы зря списывали меня со счетов. Ган удивил тем, что продержался до конца»

Нганну поделился эмоциями после победы над Ганом
Никита Горшенин
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото AFP

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился эмоциями после победы над Сирилом Ганом.

«Я знал, что он жесткий оппонент, здесь нет никаких сомнений. Он провел хороший бой, немного удивил тем, что продержался до конца боя. Все, что мне нужно было делать — это слушать тренеров в том, чтобы сохранять хладнокровие, не бегать за соперником.

Был сложный кэмп, у меня порвался мениск и травмировалась крестообразная связка за три недели до боя. Вы, ребята, многие забыли, на что я способен, но я снова здесь. Мои тренеры здорово подтянули мою борьбу, теперь я на другом уровне. Спасибо моей семье, всем моим фанам по всему миру, моей стране Камеруну. Я чувствовал огромную любовь от моей родной страны. Что дальше? Как я всегда говорил, бокс — всегда был тем, чем я хочу заниматься. Не хочу откладывать в долгий ящик идею с поединком по боксу«, — сказал Нганну в октагон-интервью после боя.

Нганну победил Гана единогласным решением на UFC 270, проведя первую успешную защиту титула.

Сирил Ган
Франсис Нганну
ММА
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