Шварценеггер пожелал Кокляеву и Емельяненко удачи

Актер Арнольд Шварценеггер пожелал удачи стронгмену Михаилу Кокляеву и бойцу ММА Александру Емельяненко в преддверии поединка.

— Я могу сказать, что любой из них способен победить, в том числе и тяжелоатлет, — заявил Шварценеггер на форуме «Синергия». — Я хочу пожелать спортсменам удачи. Я надеюсь, что эта битва станет хорошим развлечением для всех нас, и мы получим удовольствие. Я очень люблю различные боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Поэтому надеюсь, что у меня будет возможность увидеть эту битву.

Кокляев и Емельяненко конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. Позднее они договорились о проведении поединка.