Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:18

Шуаев — о бое с Пономаревым: «Он показал средний палец — и я разошелся. Понимал, что будет уличная драка»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуп Шуаев.

Российский тяжеловес Юсуп Шуаев прокомментировал победу над Григорием Пономаревым.

«Он показал средний палец [в первом раунде] - и я ему в ответ показал, и потом я разошелся, — сказал Шуаев представителям СМИ, включая «СЭ». — План был в том, чтобы выйти, подраться и забрать пояс. Мои секунданты подтвердят это. Понимал, что будет уличная драка, разборка. Вот и все».

Шуаев нокаутом во втором раунде выиграл у Пономарева. На кону их боя стоял вакантный пояс чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе.

Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 110, который состоялся 25 марта в Астрахани.

ММА
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев заявил, что оштрафует нокаутировавшего Пономарева Шуаева и его команду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости