Шуаев — о бое с Пономаревым: «Он показал средний палец — и я разошелся. Понимал, что будет уличная драка»

Российский тяжеловес Юсуп Шуаев прокомментировал победу над Григорием Пономаревым.

«Он показал средний палец [в первом раунде] - и я ему в ответ показал, и потом я разошелся, — сказал Шуаев представителям СМИ, включая «СЭ». — План был в том, чтобы выйти, подраться и забрать пояс. Мои секунданты подтвердят это. Понимал, что будет уличная драка, разборка. Вот и все».

Шуаев нокаутом во втором раунде выиграл у Пономарева. На кону их боя стоял вакантный пояс чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе.

Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 110, который состоялся 25 марта в Астрахани.