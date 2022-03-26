Али Багаутинов может провести бой с Забом Джудой

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов может провести боксерский бой с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Забом Джудой. Об этом Багаутинов рассказал «СЭ».

Сейчас 36-летний Багаутинов находится на контракте с бахрейнским промоушеном Brave — в этом году он должен провести там бой в финале Гран-при.

«Мне предложили очень интересный вариант. Это Заб Джуда, — сказал Багаутинов. — Бой по боксу. Сейчас вместе с организацией Brave будем думать. Если они мне предложат [бой] на те даты, которые я сказал, то бокс перенесется на осень. Если нет, то подерусь по боксу».

«Если драться, то с достойными. А Заб Джуда — это достойный соперник. Последний бой он провел в 2019 году. Я видел этот бой — он [Джуда] был в достаточно хорошей форме. Для меня это интересный, достойный вызов», — отметил Багаутинов.

В декабре Багаутинов провел боксерский бой с экс-чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым. Проводников выиграл раздельным решением судей.