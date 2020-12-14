Штырков рассчитывает стать чемпионом АСА в полутяжелом весе

Российский боец Иван Штырков (17-2-1) рассказал в интервью «СЭ», что ставит перед собой задачу стать чемпионом АСА в полутяжелом весе.

13 декабря на турнире АСА 115 в Москве он проиграл единогласным решением судей Магомеду Исмаилову (17-2-1).

— С кем после этого боя было бы интересно выйти в октагон?

— Я уже говорил, было бы интересно побиться за пояс. Не в плане сразу титульный, а вступить в гонку за пояс. Это очень интересно.

— А в каком весе?

— 93 кг. 84 кг я забыл точно. Я хочу жить со своими почками и здоровым сердцем. В 93 сложновато бывает гонять. Весогонка никогда не бывает легкой. В тяжи мне пока рановато. Если я заберу пояс в 93, оставлю его и подерусь в тяжах — тоже интересный план. Почему бы нет? Интересная история.

— У вас был контракт с АСА на один бой.

?— Да, был контакт на один бой. Думаю, мы обсудим моменты.

(Константин Колмаков)

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