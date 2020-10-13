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Штырков прокомментировал бой против Исмаилова

13:12

Российский боец Иван Штырков (17-1-1) из команды «Архангел Михаил» прокомментировал предстоящий бой против Магомеда Исмаилова (16-2-1), который станет главным событием на декабрьским турнире ACA 115.

«Мы оба давно говорили, что хотим подраться. Теперь все официально — готовимся к декабрю», — сказал Штырков командой пресс-службе.

Напомним, что сегодня стало известно, что Иван Штырков и Магомед Исмаилов проведут бой в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/bkarchanglmichael/photos/a.333665760756418/795631547893168

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