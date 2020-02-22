Штырков победил Пастернака на турнире RCC

Российский боец Иван Штырков победил единогласным решением судей поляка Михала Пастернака на турнире RCC в Екатеринбурге. Бой прошел в полутяжелом весе (93,0 кг).

В прошлом поединке, который состоялся 14 декабря 2019 года, Штырков выступил в весовой категории до 85 кг и потерпел первое поражение в карьере — от швейцарца Ясубея Эномото.

На счету 31-летнего Штыркова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. У 35-летнего Пастернака — 14 побед и 5 поражений.