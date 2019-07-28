Штырков победил Хун Кима на турнире в Сайтаме

Россиянин Иван Штырков победил корейца Хун Кима в дебютном поединке на турнире Rizin 17 в Сайтаме. Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде – рефери остановил поединок после серии ударов 30-летнего россиянина в партере.

Отметим, что во второй пятиминутке кореец попал в пах россиянину, из-за чего встреча была остановлена на несколько секунд.

Штырков подписал контракт с RIZIN FF в начале июля. Соглашение рассчитано на четыре поединка.

Напомним, что UFC расторг контракт со Штырковым после положительной допинг-пробы. До сегодняшнего боя у Штыркова было 15 побед и 1 ничья. Хун Ким на профессиональном ринге провел 24 боя, в которых одержал 10 побед, потерпел 12 поражений и 2 поединка свел к ничьей.