«Некое согласие на бой есть всегда». Штырков оценил возможность боя против Немкова

Российский боец Иван Штырков оценил возможность проведения боя против члена команды Fedor Team Виктора Немкова.

«Некое согласие на бой есть всегда, если интерес и возможности промоутера совпадают с желаниями, и пожеланиями бойцов. Пока ничего непонятно, как будут подписаны контракты, значит, наши желания совпали.

Я сам себе соперников не выбираю и никогда не выбирал. Мне просто говорили с кем драться, я выходил и дрался. Самого Федора и ребят из его команды уважаю, они пахари, достойные люди и спортсмены. Ранее были разговоры насчёт боя с Вадимом, но это были лишь разговоры — в пандемию всем хотелось драться и зарабатывать», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Штыркова.

На счету 33-летнего Штыркова 19 побед, 2 поражения и 1 ничья за карьеру. У 35-летнего Немкова 30 побед, 8 поражений и 1 ничья.