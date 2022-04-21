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«Некое согласие на бой есть всегда». Штырков оценил возможность боя против Немкова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Иван Штырков оценил возможность проведения боя против члена команды Fedor Team Виктора Немкова.

«Некое согласие на бой есть всегда, если интерес и возможности промоутера совпадают с желаниями, и пожеланиями бойцов. Пока ничего непонятно, как будут подписаны контракты, значит, наши желания совпали.

Я сам себе соперников не выбираю и никогда не выбирал. Мне просто говорили с кем драться, я выходил и дрался. Самого Федора и ребят из его команды уважаю, они пахари, достойные люди и спортсмены. Ранее были разговоры насчёт боя с Вадимом, но это были лишь разговоры — в пандемию всем хотелось драться и зарабатывать», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Штыркова.

На счету 33-летнего Штыркова 19 побед, 2 поражения и 1 ничья за карьеру. У 35-летнего Немкова 30 побед, 8 поражений и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ivan-shtyrkov-o-vozmozhnom-boe-protiv-viktora-nemkova-1250206/
Вадим Немков
Иван Штырков
ММА
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