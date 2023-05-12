Штырков объяснил, почему согласился на поединок с Романкевичем на RCC 15

Российский боец ММА Иван Штырков объяснил, почему согласился на бой против уроженца Белоруссии Петра Романкевича по правилам кикбоксинга.

«Все решили, что я андердог, меня все списали. Но интерес мы смогли сохранить к моему бою. Всем видимо интересно прийти и посмотреть, как меня будут избивать. Я к этому готов. Не к тому, что меня будут избивать, а что людям интересно. Есть выражение: «Хочешь быть лучшим — дерись с лучшими». Как минимум для опыта будет колоссальная польза. И это точно звучит лучшим чем три по три с Дациком по правилам бокса босиком», — приводит «КП Спорт» слова Штыркова.

13 мая Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга против Романкевича на турнире RCC 15 в Екатеринбурге.