Василевский считает, что американцы видят в Умаре Нурмагомедове и Царукяне большую опасность и риск

Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о сложности подбора соперников в UFC для соотечественников Армана Царукяна и Умара Нурмагомедова.

«В свете последних событий к нам может быть неблагоприятное отношение из-за политики. Какие-то единичные случаи, как с этими ребятами, могут быть потому что с ними реально не хотят драться. В них не видят больших имен, но видят опасность и риск. Кроме того, наши бойцы не так известны за океаном, как американские. Будучи высоко в рейтинге, опасно проигрывать таким бойцам на глазах родной публики. Конечно, они чувствуют силу наших парней», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

26-летний Царукян провел 22 поединка в ММА, одержал 19 побед и потерпел 3 поражения. На счету 27-летнего Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в 16 боях.