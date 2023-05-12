Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:59

Василевский считает, что американцы видят в Умаре Нурмагомедове и Царукяне большую опасность и риск

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о сложности подбора соперников в UFC для соотечественников Армана Царукяна и Умара Нурмагомедова.

«В свете последних событий к нам может быть неблагоприятное отношение из-за политики. Какие-то единичные случаи, как с этими ребятами, могут быть потому что с ними реально не хотят драться. В них не видят больших имен, но видят опасность и риск. Кроме того, наши бойцы не так известны за океаном, как американские. Будучи высоко в рейтинге, опасно проигрывать таким бойцам на глазах родной публики. Конечно, они чувствуют силу наших парней», — цитирует Василевского Metaratings.ru.

26-летний Царукян провел 22 поединка в ММА, одержал 19 побед и потерпел 3 поражения. На счету 27-летнего Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в 16 боях.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-amerikancy-ne-vidyat-v-umare-nurmagomedove-i-carukyane-gromkikh-imen-no-vidyat-bolshuyu-opasnost-i-risk-250480/
Арман Царукян
Умар Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков объяснил, почему согласился на поединок с Романкевичем на RCC 15

Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с Александром Емельяненко
Новости
RSS RSS
Все новости